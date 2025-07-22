В Дом.ру подсчитали, сколько будет стоить организация умного дома

Если средства ограничены, можно начать с минимального набора техники на сумму до 20 тысяч рублей. Такой комплект включает простую умную колонку, которая выполняет команды, включает музыку, сообщает погоду и может управлять другими устройствами — от телевизора до кондиционера. Средняя стоимость колонки составляет около 5 тысяч рублей.

Дополнительно можно установить умные лампочки, которыми легко управлять через приложение: включать и выключать свет, регулировать яркость и настраивать расписание. Стоимость одной лампочки начинается от 700 рублей. Умные розетки — ещё одно удобное решение. Они позволяют включать и отключать приборы на расстоянии. Например, если вы забыли выключить утюг, это можно сделать через телефон. Цена одной розетки — около 1,5−2 тысяч рублей.

Для корректной работы всех устройств нужен современный роутер. Лучше выбирать модели с поддержкой нового стандарта Wi-Fi и возможностью подключения десятков девайсов одновременно. Примером такого устройства может служить роутер Дом.ру WAVE, рассчитанный на 50 активных подключений. Его цена — около 5 тысяч рублей.