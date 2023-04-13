Умный дом
20:47, 13 апреля 2023
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В начале 2023 года в России вырос спрос на устройства для «умного» дома

И снизились цены

В период с января по март 2023 года в России кратно выросли продажи устройств для «умного» дома. Цены на такие гаджеты в среднем снизились на 5%.

В начале 2023 года в России вырос спрос на устройства для «умного» дома

Фото: Unsplash.com

Зачастую стоимость таких устройств составляет 1,4 тысячи рублей. В основном это IP-камеры, розетки, лампочки, датчики управления.

В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что продажи устройств для обеспечения безопасности выросли в 1,5 раза, «умных» колонок — в 2,2 раза.

Самыми распространёнными способами управления таких устройств являются Wi-Fi, Bluetooth или голосовые команды. При этом выбор модельного ряда расширяется за счёт гаджетов с поддержкой протокола Zigbee.

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