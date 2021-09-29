В России будут проверять умные дома на соответствие гос.стандарту

Как отмечает источник, Министерство цифрового развития России предложило дооснастить все дома старого фонда системами «умный дом», а новостройки сдавать в эксплуатацию с уже установленными инжиниринговыми системами. Для этого Минцифры вместе с операторами связи разрабатывает ГОСТ, который станет обязательным, а также предложит поправки в СНиП. Каких-либо подробностей о будущем ГОСТе не сообщается.

По словам представителей ведомства, это нужно для контроля за сферой ЖКХ, прозрачности начисления платежей, в целом для безопасности граждан, и чтобы россияне в дальнейшем имели возможность проживать в «смарт-жилье».