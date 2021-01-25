В России миллион «умных» счётчиков могут оказаться незаконными

Так, единственным допустимым протоколом передачи данных подобных системах была признана российская технология беспроводной передачи данных NB-Fi, сообщает Коммерсантъ. И, в соответствии с приказом Минцифры от 30 декабря 2020 года, используемые большинством операторов связи счётчики NB-IoT, могут оказаться вне закона, уточняет Lenta.ru.

Представители Минцифры рассказали, в перечень допустимых технологий были включены те стандарты, которые рекомендовали специалисты Минэнерго и ФСБ. Именно их, к слову, также приняли и в Росстандарте.