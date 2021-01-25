Умный дом
Сегодня 11:58
В России миллион «умных» счётчиков могут оказаться незаконными
И всё из-за свежего приказа Минцифры
Как стало известно, не менее 1 млн «умных» счётчиков, используемых в ЖКХ, могут оказаться незаконными. И всё из-за того, что стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT всё же не вошёл в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учёта электроэнергии.
Так, единственным допустимым протоколом передачи данных подобных системах была признана российская технология беспроводной передачи данных NB-Fi, сообщает Коммерсантъ. И, в соответствии с приказом Минцифры от 30 декабря 2020 года, используемые большинством операторов связи счётчики NB-IoT, могут оказаться вне закона, уточняет Lenta.ru.
Представители Минцифры рассказали, в перечень допустимых технологий были включены те стандарты, которые рекомендовали специалисты Минэнерго и ФСБ. Именно их, к слову, также приняли и в Росстандарте.