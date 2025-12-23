В России появились пылесосы UWANT с самоочисткой и электролизом воды

В линейку вошли вертикальные и моющие модели с упором на гигиену, самоочистку и минимальное обслуживание.

Модель UWANT V500 рассчитана на сухую уборку и оснащена станцией автоматической выгрузки мусора в мешок на 1,8 л — по заявлению производителя, его хватает до 60 дней.

Пылесос получил подсветку для обнаружения микропыли, защиту от наматывания волос, 5-ступенчатую фильтрацию и автономность до 40 минут. Цена — от 19 999 рублей.

UWANT D500 Pro — моющий пылесос с функцией электролиза воды: обычная вода превращается в очищающий раствор без химии. Он поддерживает влажную и сухую уборку, автоматическую самоочистку и сушку горячим воздухом. Стоимость — от 34 999 рублей.

Флагман UWANT D700 выделяется D-образной щеткой для уборки вдоль стен, мощностью всасывания до 20 000 Па и самоочисткой горячей водой. Цена — от 49 999 рублей.