В России стартовали продажи TROUVER P50 — роботов-пылесосов с ИИ и когнитивной логикой

Опубликовано 10 июля 2025, 07:011 мин.
В России стартовали продажи TROUVER P50 — роботов-пылесосов с ИИ и когнитивной логикойСтартовая цена — 80 тыс рублей
TROUVER представила в России линейку роботов-пылесосов P50, разработанную инженерами, ранее работавшими с крупнейшими брендами.
Главная особенность — архитектура сенсорного восприятия и когнитивная логика, вдохновлённые принципами Embodied AI.
Старшая модель P50 Pro Ultra оснащена системой автоматического снятия насадок и умеет распознавать загрязнения с помощью ИИ RGB-камеры и 3D-сенсора. Пылесос сам подбирает режим уборки, регулирует температуру воды (до 75 °C) и повторно очищает проблемные зоны.
Версия P50 Ultra использует тот же сенсор Structured Light™, но без камеры и адаптации по типу загрязнений. Обе модели оснащены мотором мощностью 19 000 Па, системой CleanChop для борьбы с шерстью и функцией автоматической промывки и сушки насадок.
Цены: от 79 999 рублей за P50 Ultra и от 99 999 рублей за Pro Ultra. Устройства уже доступны в DNS и на Яндекс Маркете.