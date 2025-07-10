В России стартовали продажи TROUVER P50 — роботов-пылесосов с ИИ и когнитивной логикой

Версия P50 Ultra использует тот же сенсор Structured Light™, но без камеры и адаптации по типу загрязнений. Обе модели оснащены мотором мощностью 19 000 Па, системой CleanChop для борьбы с шерстью и функцией автоматической промывки и сушки насадок.

Цены: от 79 999 рублей за P50 Ultra и от 99 999 рублей за Pro Ultra. Устройства уже доступны в DNS и на Яндекс Маркете.