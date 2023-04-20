В Россию привезли 10 новых устройств для умного дома. Они работают без Wi-Fi

В Россию привезли 10 новых устройств для умного дома. Они работают без Wi-FiПоследний факт особенно удивляет
Компания EKF анонсировала выпуск линейки из 10 устройств для умного дома.
Все они поддерживают Zigbee-протокол, обеспечивающий низкое энергопотребление и надёжное подключение. В ассортимент входят умные датчики и сирена EKF Connect.
Среди новых устройств представлены датчики движения, температуры и влажности, газа, дыма, протечки и открытия, а также умный хаб EKF Connect. Для работы с ними необходимо установить приложение EKF Connect, которое позволяет получать push-уведомления о срабатывании датчиков.
Устройства EKF предназначены для снижения расхода электроэнергии и автоматизации дома, предприятия или складского помещения. Они подойдут для розничных покупателей, жилищного строительства и коммерческих помещений.
Продажи новой линейки начнутся в мае 2023 года на площадках Ozon, Wildberries и у партнёров компании. В III квартале 2023 года планируется выпуск Wi-Fi реле и диммеров, которые сделают обычные электроприборы умными.
Как отметил директор департамента управления бизнесом EKF Дмитрий Кучеров, в этом году количество пользователей системы умного дома EKF достигло 45 тыс.