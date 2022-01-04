В США создали смеситель, которым можно управлять с помощью жестов

Смеситель Smart Faucet with Motion Control представляет собой устройство для «умного» дома, предназначенное для контролирования расходов воды, выбора необходимой температуры, потока и защиты дома от затопления.

Для выбора горячей, холодной или тёплой воды нужно провести рукой по сенсору. Температура и предпочитаемая схема жестов устанавливается в приложении. Смеситель поддерживает голосовое управление Alexa и Google Assistant. Есть также команда «мытьё рук», которая приостанавливает подачу воды на 20 секунд, пока человек моет руки.