В США создали смеситель, которым можно управлять с помощью жестов

Умный дом
Вчера в 22:11
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В США создали смеситель, которым можно управлять с помощью жестовИ голоса
Американская компания Moen представила «умный» кран, которым можно управлять с помощью жестов и голоса.
Смеситель Smart Faucet with Motion Control представляет собой устройство для «умного» дома, предназначенное для контролирования расходов воды, выбора необходимой температуры, потока и защиты дома от затопления.
Для выбора горячей, холодной или тёплой воды нужно провести рукой по сенсору. Температура и предпочитаемая схема жестов устанавливается в приложении. Смеситель поддерживает голосовое управление Alexa и Google Assistant. Есть также команда «мытьё рук», которая приостанавливает подачу воды на 20 секунд, пока человек моет руки.
Источник: Engadget