Вслед за смартфонами, умные холодильники Samsung получат One UI и 7 лет обновлений ПО

Опубликовано 26 августа 2025, 08:111 мин.
Вслед за смартфонами, умные холодильники Samsung получат One UI и 7 лет обновлений ПОКак неожиданно и приятно...
Samsung объявила, что фирменная оболочка One UI выйдет за пределы смартфонов и телевизоров и появится в бытовой технике компании с Wi-Fi и встроенными экранам. Например, на «умных» холодильниках и стиральных машинах.
Это позволит унифицировать интерфейс на всех устройствах и добавить поддержку популярных приложений и сервисов в экосистеме Samsung. Компания отмечает, что цель инициативы — создать единый и интуитивно понятный пользовательский опыт: привычный интерфейс смартфонов теперь будет доступен и на крупной бытовой технике.
Кроме того, Samsung подтвердила, что такие устройства будут получать программные обновления в течение семи лет с момента выхода на рынок. Обещание распространяется на технику, выпущенную начиная с 2024 года.
Первые обновления с новыми функциями начнут поступать уже в сентябре 2025 года.
Таким образом, Samsung делает ставку на долгосрочную поддержку бытовой электроники, приближая её по уровню сервиса к смартфонам.