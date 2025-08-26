Умный дом
Опубликовано 26 августа 2025, 08:11
1 мин.

Вслед за смартфонами, умные холодильники Samsung получат One UI и 7 лет обновлений ПО

Как неожиданно и приятно...
Samsung объявила, что фирменная оболочка One UI выйдет за пределы смартфонов и телевизоров и появится в бытовой технике компании с Wi-Fi и встроенными экранам. Например, на «умных» холодильниках и стиральных машинах.
Это позволит унифицировать интерфейс на всех устройствах и добавить поддержку популярных приложений и сервисов в экосистеме Samsung. Компания отмечает, что цель инициативы — создать единый и интуитивно понятный пользовательский опыт: привычный интерфейс смартфонов теперь будет доступен и на крупной бытовой технике.

Кроме того, Samsung подтвердила, что такие устройства будут получать программные обновления в течение семи лет с момента выхода на рынок. Обещание распространяется на технику, выпущенную начиная с 2024 года.

Первые обновления с новыми функциями начнут поступать уже в сентябре 2025 года.

Таким образом, Samsung делает ставку на долгосрочную поддержку бытовой электроники, приближая её по уровню сервиса к смартфонам.

Источник:Samsung
Автор:Булат Кармак
#холодильник
#умный дом
#Samsung