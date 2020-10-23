Умный дом
Сегодня 10:17
Xiaomi анонсировала "умную" кровать с четырьмя двигателями
Осталось хоть что-нибудь, чего Xiaomi еще не сделала?
Как стало известно, Xiaomi представила второе поколение своей “умной” кровати под названием 8H Milan Smart Electric Bed Pro. Отличительной особенностью Pro-версии от прошлогодней “не Pro” является увеличенное количество двигателей: теперь их целых четыре штуки вместо прежних двух.
Новинка получила специальный механизм, позволяющий отдельно контролировать верхнюю и нижнюю части кровати. При этом за счет увеличения количества двигателей в 8H Milan Smart Electric Bed Pro, устройство получило новые возможности, такие как, например, медленный подъем и опускание. Также устройство получило несколько новых функций, призванных повысить качество сна пользователей.
Управление кроватью осуществляется через специальный пульт, приложение Mijia для смартфонов или посредством голосовых команд “умному” помощнику. Старт продаж 8H Milan Smart Electric Bed Pro намечен на 1 декабря 2020 года по цене 735 долларов или 56,300 рублей.