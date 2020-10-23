Xiaomi анонсировала "умную" кровать с четырьмя двигателями

Новинка получила специальный механизм, позволяющий отдельно контролировать верхнюю и нижнюю части кровати. При этом за счет увеличения количества двигателей в 8H Milan Smart Electric Bed Pro, устройство получило новые возможности, такие как, например, медленный подъем и опускание. Также устройство получило несколько новых функций, призванных повысить качество сна пользователей.