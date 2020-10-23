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Умный дом
Сегодня 10:17

Xiaomi анонсировала "умную" кровать с четырьмя двигателями

Осталось хоть что-нибудь, чего Xiaomi еще не сделала?
Как стало известно, Xiaomi представила второе поколение своей “умной” кровати под названием 8H Milan Smart Electric Bed Pro. Отличительной особенностью Pro-версии от прошлогодней “не Pro” является увеличенное количество двигателей: теперь их целых четыре штуки вместо прежних двух.

Новинка получила специальный механизм, позволяющий отдельно контролировать верхнюю и нижнюю части кровати. При этом за счет увеличения количества двигателей в 8H Milan Smart Electric Bed Pro, устройство получило новые возможности, такие как, например, медленный подъем и опускание. Также устройство получило несколько новых функций, призванных повысить качество сна пользователей.

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Управление кроватью осуществляется через специальный пульт, приложение Mijia для смартфонов или посредством голосовых команд “умному” помощнику. Старт продаж 8H Milan Smart Electric Bed Pro намечен на 1 декабря 2020 года по цене 735 долларов или 56,300 рублей.