Вот эти гаджеты Xiaomi вы ждали в России?

Для обладателей просторных квартира и домов, требующих более обширного покрытия сети, представлена MESH-система Xiaomi Mesh System AX3000. Устройство также имеет 256 МБ памяти, поддерживает Wi-Fi 6 и обеспечивает максимальную скорость соединения 2976 Мбит/с. В зависимости от потребностей, покупатель может выбрать mesh-систему, состоящую из одного (6500 руб), либо из двух (12 000 руб) блоков.

Все новинки поступили в продажу 18 февраля в официальный онлайн-магазин Mi.com, в Xiaomi Store и в рекомендованные брендом магазины. 21 февраля продукты появятся в DNS, М.Видео, Эльдорадо, МТС, Связной, Билайн, Мегафон, Технопарке и других точках продаж.