Вот эти гаджеты Xiaomi вы ждали в России?Стартовали продажи четырех продуктов экосистемы Xiaomi
Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite — базовая модель за 18 000 рублей для тех, кто ищет свой первый робот-пылесос. Продукт представляет собой пылесос и швабру с четырьмя скоростями всасывания до 2200 Па и тремя встроенными режимами уборки. Девайс получил встроенный гироскоп, зрительную систему навигации, а также контейнер для сбора пыли объемом 450 мл и резервуар для воды объемом 270 мл.
Mi Robot Vacuum-Mop 2 — более функциональная модель робота-пылесоса и швабры с ценой 25 000 рублей. Этот продукт отличает мощное всасывание до 2700 Па, а также усовершенствованный режим уборки под давлением. Визуальная SLAM-навигация позволяет роботу корректно прокладывать маршрут, а аккумулятор емкостью 3200 мАч обеспечивает автономную работу устройства до 110 минут без необходимости возврата на базу для подзарядки. Обновленные интеллектуальные функции позволяют пользователям управлять настройками и маршрутами уборки через приложение Xiaomi Home.
Xiaomi Router AX3200 при цене 6000 рублей поддерживает Wi-Fi 6 (802.11ax), новейшее поколение беспроводного стандарта передачи данных. Продукт работает в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, которые не создают помех друг для друга и обеспечивают скорость соединения до 3202 Мбит/сек. Новинка также обладает 256 МБ памяти, поддерживает OFDMA и 4*4 MU-MIMO и максимально проста в настройке.
Для обладателей просторных квартира и домов, требующих более обширного покрытия сети, представлена MESH-система Xiaomi Mesh System AX3000. Устройство также имеет 256 МБ памяти, поддерживает Wi-Fi 6 и обеспечивает максимальную скорость соединения 2976 Мбит/с. В зависимости от потребностей, покупатель может выбрать mesh-систему, состоящую из одного (6500 руб), либо из двух (12 000 руб) блоков.
Все новинки поступили в продажу 18 февраля в официальный онлайн-магазин Mi.com, в Xiaomi Store и в рекомендованные брендом магазины. 21 февраля продукты появятся в DNS, М.Видео, Эльдорадо, МТС, Связной, Билайн, Мегафон, Технопарке и других точках продаж.