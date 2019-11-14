Xiaomi изобрела "умное" мусорное ведро

Известно, что верхняя часть “умного” ведра оборудована инфракрасным датчиком, который ответственен за автоматическое поднятие крышки. Отмечается, что данная система способна реагировать на движения, происходящие в диапазоне 35 см. Емкость корзины рассчитана на 12 литров, а ее размеры равны 330 × 188 × 370 мм. Главной особенностью устройства является его способность самостоятельно запечатывать мусорные пакеты, в том случае, когда они достигли максимальной наполненности. Кроме того, после извлечения мешка “умное” ведро автоматически обновит пакет с помощью специального картриджа.