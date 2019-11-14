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Умный дом
Сегодня 11:56

Xiaomi изобрела "умное" мусорное ведро

Оно может автоматически запечатывать мусорные пакеты
Xiaomi продемонстрировала очередной “умный” гаджет на своей фирменной краудфандинговой платформе Youpin. На этот раз компания создала уникальное мусорное ведро, которое получило название Smart Garbage Bin.

Известно, что верхняя часть “умного” ведра оборудована инфракрасным датчиком, который ответственен за автоматическое поднятие крышки. Отмечается, что данная система способна реагировать на движения, происходящие в диапазоне 35 см. Емкость корзины рассчитана на 12 литров, а ее размеры равны 330 × 188 × 370 мм. Главной особенностью устройства является его способность самостоятельно запечатывать мусорные пакеты, в том случае, когда они достигли максимальной наполненности. Кроме того, после извлечения мешка “умное” ведро автоматически обновит пакет с помощью специального картриджа.

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Сообщается, что новинка оснащена аккумулятором на 2000 мАч, а на его подзарядку уйдет порядка трех-четырех часов. На данный момент Xiaomi Smart Garbage Bin можно приобрести за 28 долларов, тогда как после завершения краудфандинговой кампании его цена увеличится до 42 долларов.