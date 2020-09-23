Xiaomi представила новую умную лампочку со сроком службы более 10 лет

Для того, чтобы менять параметры лампочки, достаточно подключиться к ней при помощи специального приложения Mi Home для смартфона. При этом Mi Smart LED Bulb не требует отдельного шлюза умного дома Xiaomi — новинка работает непосредственно через Wi-Fi и вышеупомянутое приложение. Компания заявляет, что устройство способно проработать более 10 лет при использовании по 6 часов в сутки. Что же до цены лампочки, то она составляет 10 долларов за штуку.