Xiaomi представила новый умный замок, открываемый при помощи iPhone и голосового помощника Siri

Новинка отличается от своих предшественников тем, что поддерживает до семи различных способов открытия, включая отпечатки пальцев, пароли, Bluetooth, NFC и т.д.

Важной особенностью замка является его интеграция с экосистемой Apple HomeKit. Это позволяет пользователям iPhone открывать и закрывать замок при помощи голосовых команд Siri.

Стоит отметить, что Xiaomi Smart Door Lock 1S также предлагает интеграцию с другими устройствами умного дома Xiaomi. Например, при посещении гостями, замок может отправлять уведомления на ваш смартфон или даже на умный динамик с голосовым помощником Xiao Ai.

Цена устройства на старте продаж составляет 699 юаней (около 9000 рублей), что делает его доступным выбором для тех, кто хочет обеспечить безопасность своего дома с помощью современных технологий.