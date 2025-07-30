Xiaomi представила «самый умный» робот-пылесос MiJia 5 Pro — флагман с ИИ, подъемными камерами и горячей стиркой

На старте продаж на JD.com устройство предлагается со скидками, а с учётом госпрограммы субсидий цена может снизиться до 3399 юаней (39 000 рублей).

MiJia 5 Pro получил мощность всасывания до 23 000 Па, два подвижных механических модуля для одновременной сухой и влажной уборки, а также систему ИИ-распознавания с тремя камерами.

Устройство поддерживает идентификацию 200 типов объектов и 47 видов загрязнений, обеспечивая точную навигацию и качественную уборку по всей квартире.

Одной из ключевых особенностей стал «умный» модуль самоочистки с горячей стиркой. Он способен стирать тряпки при температуре до 80°C, сушить их горячим воздухом за 2 часа и автоматически удалять грязь с основания.

В версии с подключением к воде реализована автоматическая смена жидкости и дозировка моющего средства. Пылесос оснащён голосовым помощником XiaoAi и интегрируется в экосистему Xiaomi.

Управлять устройством можно через приложение Mi Home, там же задавать расписания уборки, настраивать запретные зоны и запускать процесс дистанционно.