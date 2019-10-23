Xiaomi представила "умное" одеяло с графеновой батареей
Устройство поставляется в двух вариантах: с графеном и с электрическим нагревательным проводом. Судя по данным Xiaomi, одеяло использует напряжение 24 В, благодаря чему оно может считаться безопасным для использования человеком. Напомним, что согласно современным стандартам, напряжение электрической сети 42 В не имеет негативного влияния на организм человека, ранее считалось, что таковым является напряжение в 36 В.
Интересной особенностью новинки является особый “режим сна”, при котором одеяло занимается поддержанием температуры ровно на том уровне, при котором пользователь будет ощущать себя максимально комфортно. Есть варианта размера нового устройства от Xiaomi: 80 х 150 и 150 х 170 см, при этом мощность, которую одеяло потребляет, составляет 60 и 120 Вт соответственно.
В продажу устройство поступит уже 29 ноября, а цена на него начинается от 28 долларов за маленькое одеяло с электрическим нагревательным проводом, и от 56 долларов за версию такого же размера, но с графеном.