Xiaomi представила "умное" одеяло с графеновой батареей

Устройство поставляется в двух вариантах: с графеном и с электрическим нагревательным проводом. Судя по данным Xiaomi, одеяло использует напряжение 24 В, благодаря чему оно может считаться безопасным для использования человеком. Напомним, что согласно современным стандартам, напряжение электрической сети 42 В не имеет негативного влияния на организм человека, ранее считалось, что таковым является напряжение в 36 В.