Xiaomi представила умный очиститель воздуха с ультрафиолетовым фильтром и датчиками качества окружения

Модель уже появилась на глобальном сайте компании и стала преемником прошлогоднего MIJIA Air Purifier 5. Очиститель получил пятиступенчатую систему фильтрации, которая устраняет аллергены вроде пыльцы, а также неприятные запахи и формальдегид.

В конструкции используется угольный фильтр и ультрафиолетовое излучение для обеззараживания воздуха. Кроме того, устройство оснащено датчиками температуры, влажности, уровня PM2.5 и PM1, а также сенсором пыли.

MIJIA Smart Air Purifier 6 отличается компактными размерами — 250 × 250 × 550 мм — и оснащен дисплеем на передней панели. Производительность устройства составляет 443 м³/ч по стандарту CADR, что подходит для поддержания чистого воздуха в просторных помещениях.

На данный момент новинка числится только на глобальном сайте Xiaomi, без данных о цене и сроках выхода в разных странах. Однако, судя по факту самой публикации, официальный запуск состоится уже скоро.