Умный дом
Сегодня 13:59
Xiaomi представила "умный" унитаз с подогревом
Который управляется со смартфона
Китайский гигант Xiaomi объявила о производстве нового "умного" унитаза, который оснащен функцией подогрева сиденья, а также системой самоочищения. Управление нового гаджета осуществляется с помощью смартфона.
Известно, что в сиденье оборудовано трехступенчатым подогревом, который можно переключать с телефона. Сливной кран в “умном” унитазе сделан из антибактериального ABS-пластика, который обладает регулировкой воды и пара, что также можно настроить с помощью приложения.
Компания наделила новый гаджет и биде, регулируемый персонально под каждого члена семьи. Подключение происходит посредством домашнего Wi-Fi, а далее синхронизируется с остальными “умными” гаджетами через Mi Home.
На данный момент “умный” унитаз можно приобрести на фирменной площадке Xiaomi YouPin. Цена для жителей поднебесной равна 2899 юаней или 26 000 рублей.
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