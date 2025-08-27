Xiaomi представила умный водонагреватель Mijia Pro с функцией смягчения воды

Устройство не только греет воду для кухни, ванной или прачечной, но и выполняет её смягчение. По словам компании, это делает кожу более гладкой и приятной при купании.

Для работы используются специальные соли, которые засыпаются в контейнер в нижней части корпуса, а встроенная система напоминает через приложение, когда их нужно заменить. Смола внутри устройства удаляет до 99,9% кальция и магния, а четырёхступенчатая фильтрация устраняет бактерии.

Нагреватель оснащён двухконтурной системой циркуляции для поддержания стабильной температуры и насосом TSI, ускоряющим подачу горячей воды на верхние этажи. Благодаря HyperOS Connect его можно связать с другими умными устройствами, например, дверным замком, чтобы нагрев включался при возвращении домой.

Управление доступно через приложение, Wi-Fi и Bluetooth, а также голосового ассистента Xiao AI. Стоимость новинки составляет 5999 юаней (около $837). Пока продажи ограничены лишь Китаем.