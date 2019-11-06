Xiaomi разработала бюджетную "умную" камеру наблюдения

Известно, что благодаря приложению для смартфона уличная камера способна менять положение по горизонтали, имея при этом диапазон охвата равный 270°. Примечательно, что новинка способна работать даже в условиях плохой погоды, к примеру, под проливным дождем, поскольку корпус камеры оснащен степенью защиты IP66. Что касается качества видеосъемки, сообщается, что максимальное разрешение камеры составляет 1080р. Новинка способна работать в темное время суток, сохраняя дальность обзора равную 15 м.