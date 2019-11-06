Xiaomi разработала бюджетную "умную" камеру наблюдения
Известно, что благодаря приложению для смартфона уличная камера способна менять положение по горизонтали, имея при этом диапазон охвата равный 270°. Примечательно, что новинка способна работать даже в условиях плохой погоды, к примеру, под проливным дождем, поскольку корпус камеры оснащен степенью защиты IP66. Что касается качества видеосъемки, сообщается, что максимальное разрешение камеры составляет 1080р. Новинка способна работать в темное время суток, сохраняя дальность обзора равную 15 м.
Отмечается, что Xiaobai N1 Smart Outdoor Camera PTZ Edition оснастили “умными” функциями, благодаря которым камера способна распознавать силуэты человека на картинке. Данная технология позволяет избежать срабатывания сигнализации при обнаружении питомцев или птиц. Устройство способно обнаруживать движение посторонних людей, издавая при этом сигнал тревоги, а также записывать и отправлять 10 секундные ролики происходящего на смартфон хозяина. Продажи“умной” камеры наблюдения начнутся 18 декабря.