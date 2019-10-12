Xiaomi собирает деньги на производство матраса с подогревом

Новый матрас компании будет называться Chanitex Smart Temperature Controlled Mattress. Его оснастят возможностью регулирования температуры, что как никогда кстати в зимнее время года. Сообщается, что матрас состоит из нескольких хлопковых слоев и поливинилхлоридной сетки из трубок, благодаря которым и происходит подогрев. Матрас полностью безопасен, так как электрический ток не передается внутри самого матраса, он лишь нагревает модуль, в котором уже происходит нагрев воды, которая впоследствии течет по трубкам. Отмечается, что модуль можно расположить в прикроватной тумбочке. Матрас также обладает функцией автоматического отключения. Таким образом, через 15 часов работы он отключается, что позволяет пользователю забыть о постоянной нужде выключения устройства. Компания планирует оснастить матрас рядом полезных фишек, таких как влагозащита, защита от нехватки воды, перегрева и прочие функции.