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Xiaomi собирает деньги на производство матраса с подогревом

Первые поставки начнутся 27 октября
Китайский гигант Xiaomi открыл сбор донатов на своей фирменной платформе коллективного финансирования Youpin. Известно, что компания собирает средства для нового умного матраса.

Новый матрас компании будет называться Chanitex Smart Temperature Controlled Mattress. Его оснастят возможностью регулирования температуры, что как никогда кстати в зимнее время года. Сообщается, что матрас состоит из нескольких хлопковых слоев и поливинилхлоридной сетки из трубок, благодаря которым и происходит подогрев. Матрас полностью безопасен, так как электрический ток не передается внутри самого матраса, он лишь нагревает модуль, в котором уже происходит нагрев воды, которая впоследствии течет по трубкам. Отмечается, что модуль можно расположить в прикроватной тумбочке. Матрас также обладает функцией автоматического отключения. Таким образом, через 15 часов работы он отключается, что позволяет пользователю забыть о постоянной нужде выключения устройства. Компания планирует оснастить матрас рядом полезных фишек, таких как влагозащита, защита от нехватки воды, перегрева и прочие функции.

Примечательно, что регулировать температуру можно с помощью приложения MIJIA. Температура варьируется от 25 °С до 60 °С. Высокая температура матраса разработана для профилактики от клещей. Для людей, которые финансировали Chanitex Smart Temperature Controlled Mattress в момент сбора средств, стоимость новинки обойдется в 197 долларов.

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