Xiaomi выделит более 7 млрд долларов на разработки в сфере "умной" техники

Так, в рамках новогодних праздников основатель Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что 2020 год станет очень важным для компании. Не в последнюю очередь это связано с планами китайского гиганта по развитию направления “умного” дома и “умной” бытовой техники. Да, Xiaomi и до этого успешно занималась разработкой подобного рода устройств, но сейчас, учитывая желание компании вложить более 7,1 млрд долларов в течение следующих пяти лет в данное направления, вполне вероятно, что производитель сможет оказаться в числе лидеров рынка.

Не забыл глава компании похвалиться и новым рекордом, установленным телевизионным подразделением Xiaomi — по его словам, фирменные телевизоры вендора вновь завоевали первое место по популярности в Китае.