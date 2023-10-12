Xiaomi выпустила напольную лампу, «подражающую» солнечному свету

Лампой можно управлять голосом, в том числе с помощью различных приложений «умного» дома, Bluetooth позволяет настраивать гаджет дистанционно. А необычным функционалом Mijia Vertical Learning Lamp является «подражание» утреннему солнечному свету, лишённому синего спектра, вредного для глаз.

Также лампа оснащена автоматическим переключателем градиента, обеспечивающего плавный переход от темноты к яркому свету, но защищающему глаза от всплесков яркости.

Высота лампы, составляет более 2 м. Заявленная на краудфандинговых сервисах цена — 2199 юаней, или $301.