Xiaomi выпустила напольную лампу, «подражающую» солнечному свету

08:34, 12 октября 2023
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Xiaomi выпустила напольную лампу, «подражающую» солнечному светуС функцией голосового управления и Bluetooth
Компания Xiaomi представила напольную лампу Mijia Vertical Learning Lamp с голосовым управлением, Bluetooth-модулем и «солнечным» освещением.
© Xiaomi
Лампой можно управлять голосом, в том числе с помощью различных приложений «умного» дома, Bluetooth позволяет настраивать гаджет дистанционно. А необычным функционалом Mijia Vertical Learning Lamp является «подражание» утреннему солнечному свету, лишённому синего спектра, вредного для глаз.
Также лампа оснащена автоматическим переключателем градиента, обеспечивающего плавный переход от темноты к яркому свету, но защищающему глаза от всплесков яркости.
Высота лампы, составляет более 2 м. Заявленная на краудфандинговых сервисах цена — 2199 юаней, или $301.
Источник:Gizmochina
Автор:Андрей КадуковТеги:
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