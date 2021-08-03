Xiaomi выпустила умную колонку с будильником и часами

По сообщениям портала Igeekphone, будильник имеет светодиодные часы, яркость которых регулируется в зависимости от освещения. Можно устанавливать множество будильников для различных целей, настраивать обратный отсчёт времени, а также устанавливать музыкальные команды по своему вкусу. Что касается управления бытовой техникой, по заявлениям производителя, поддерживается 6 тысяч моделей.

Устройство называется Xiaomi Xiaoai Speaker Play Enhanced Edition. В нём также реализована поддержка онлайн подкастов и обширной музыкальной библиотеки. Продажи начнутся с 6 августа, а стоимость колонки — 20 долларов.