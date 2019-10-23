Xiaomi выпустила "умную лампу накаливания"

Yeelight Smart LED Bulb внешне очень сильно напоминает привычную большинству лампу накаливания и, по словам производителя, компания не просто так выполнила устройство в таком дизайне — она хотела совместить воедино классический дизайн и современные технологии светодиодного освещения. “Умная” лампа позволяет регулировать ее яркость и использовать интеллектуальное управление, а также она оснащена технологией, благодаря которой пользователь может не переживать об эффективности и экономии энергии данной лампой.