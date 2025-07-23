Xiaomi выпустила умный холодильник Mijia 513L Pro с двойным охлаждением и ионной очисткой

Модель предлагает полезный объём 513 литров и разделена на три зоны: 301 литр отведено под холодильное отделение, 183 литра — под морозильную камеру, а 29 литров составляет регулируемое пространство с температурным диапазоном от -1 до +5 °C.

Благодаря двухконтурной системе охлаждения холод и влажность распределяются равномерно, а запахи между камерами не смешиваются. Для поддержания свежести продуктов предусмотрена ионная система очистки воздуха с заявленной эффективностью стерилизации 99,999%.

Отдельное внимание уделено экономичности: инверторный компрессор и вентилятор обеспечивают первый класс энергоэффективности.

Суточное энергопотребление составляет 0,93 кВт·ч. Уровень шума при работе не превышает 35 дБ. Также реализована поддержка экосистемы Xiaomi — холодильник можно подключить к приложению и управлять им дистанционно.

OTA-обновления позволяют добавлять новые функции. Продажи стартовали по цене 2999 юаней (около 30 тыс рублей), но с учётом государственных субсидий в Китае цена может снизиться до 2399 юаней.