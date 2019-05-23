Яндекс готовит к выпуску говорящие кофеварки и холодильники

Умный дом Яндекса работает с десятками устройств, созданных Philips, Redmond, Rubetek, Samsung и Xiaomi, — умными лампочками, розетками и домашними электроприборами.

Для управления умным домом понадобится устройство или приложение с Алисой: к ней можно обращаться даже с другого конца города. Если человек забыл выключить телевизор или хочет заранее включить в квартире кондиционер, то может поручить это Алисе — например, в приложении Яндекс или Навигаторе. Давать команды можно как одному устройству, так и сразу нескольким или по очереди по составленному сценарию. Например, по команде «Доброе утро, Алиса» — включится свет, чайник и утренний плейлист.

Кроме подключения партнёрских устройств, Яндекс выпустила и собственные — умную лампочку, розетку и пульт. Лампочка меняет яркость и цвет освещения, с помощью розетки можно дистанционно включать и выключать подсоединённые к ней приборы, а пульт управляет техникой с инфракрасным портом — например кондиционерами и телевизорами.