Яндекс готовит к выпуску говорящие кофеварки и холодильники

Компания Яндекс представила сегодня в Москве на конференции YaC 2019 проект «Алиса дома», который включает различные устройства умного дома, интегрированные с голосовым помощником Алиса.
Основатель Яндекса Аркадий Волож заявил: «С нами будут разговаривать холодильники, кофеварки и лампочки, и мы к этому привыкнем».
Умный дом Яндекса работает с десятками устройств, созданных Philips, Redmond, Rubetek, Samsung и Xiaomi, — умными лампочками, розетками и домашними электроприборами.
Для управления умным домом понадобится устройство или приложение с Алисой: к ней можно обращаться даже с другого конца города. Если человек забыл выключить телевизор или хочет заранее включить в квартире кондиционер, то может поручить это Алисе — например, в приложении Яндекс или Навигаторе. Давать команды можно как одному устройству, так и сразу нескольким или по очереди по составленному сценарию. Например, по команде «Доброе утро, Алиса» — включится свет, чайник и утренний плейлист.
Кроме подключения партнёрских устройств, Яндекс выпустила и собственные — умную лампочку, розетку и пульт. Лампочка меняет яркость и цвет освещения, с помощью розетки можно дистанционно включать и выключать подсоединённые к ней приборы, а пульт управляет техникой с инфракрасным портом — например кондиционерами и телевизорами.
Умные устройства Яндекса продаются на площадке «Беру» и в магазине Яндекса, а позже появятся в «Связном». Лампочка и розетка стоят по 1190 рублей, а пульт — 1390 рублей.