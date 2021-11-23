Яндекс объединится с Apple и Google для создания единого стандарта «умного» дома

Умный дом
Сегодня в 14:19
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Яндекс объединится с Apple и Google для создания единого стандарта «умного» домаПроизводство таких устройств должно начаться в 2022 году
Компания «Яндекс» присоединилась к Apple, Google и Amazon для создания единого стандарта «умного» дома. Это позволит объединять различные «умные» устройства, сервисы и голосовые помощники между собой.
Идея разработки такого стандарта была объявлена ещё в декабре 2019 года ведущими компаниями: Apple, Google, Amazon и Connectivity Standards Alliance.
В самом «Яндексе» отмечают, что количество пользователей их «умного» дома за 2020 год выросло более чем в 4 раза. Именно по этой причине в компании и решили присоединиться к проекту по созданию единого стандарта для устройств и сервисов «умного» дома.
Источник: VC