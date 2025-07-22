Умный дом
Опубликовано 22 июля 2025, 11:00
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Яндекс представил Станцию Мини 3 Про с улучшенным звуком и управлением умным домом за 11 990 рублей

Интересный апгрейд
Яндекс официально представил колонку Станция Мини 3 Про — самую доступную модель с полноценным хабом умного дома и улучшенным звуком. Новинка уже поступила в продажу по цене 11 990 рублей.
Яндекс представил Станцию Мини 3 Про с улучшенным звуком и управлением умным домом за 11 990 рублей
© Яндекс

Станция Мини 3 Про поддерживает все популярные протоколы: Zigbee, Wi-Fi и Matter over Wi-Fi. Это позволяет управлять умными лампами, розетками и датчиками без отдельного хаба. При этом Zigbee-сценарии могут работать офлайн, чего раньше не было в младших моделях.

Колонка получила улучшенный звук мощностью 18 Вт с насыщенными басами. Компактный корпус оснащён пассивными излучателями и неодимовым динамиком, как у старших моделей.

Яндекс представил Станцию Мини 3 Про с улучшенным звуком и управлением умным домом за 11 990 рублей
© Яндекс

Интересной особенностью стала поддержка дополнительных модулей. К Станции можно подключить внешний аккумулятор (7 часов автономной работы, цена 2990 рублей) или климатический модуль с датчиками температуры, влажности и CO₂, который поступит в продажу до конца 2025 года.

Также колонка оснащена кольцевой LED-подсветкой для визуальных эффектов и обновлённым дизайном. Новинка уже доступна в магазинах и онлайн.