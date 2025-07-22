Яндекс представил Станцию Мини 3 Про с улучшенным звуком и управлением умным домом за 11 990 рублей

Яндекс представил Станцию Мини 3 Про с улучшенным звуком и управлением умным домом за 11 990 рублейИнтересный апгрейд
Станция Мини 3 Про поддерживает все популярные протоколы: Zigbee, Wi-Fi и Matter over Wi-Fi. Это позволяет управлять умными лампами, розетками и датчиками без отдельного хаба. При этом Zigbee-сценарии могут работать офлайн, чего раньше не было в младших моделях.
Колонка получила улучшенный звук мощностью 18 Вт с насыщенными басами. Компактный корпус оснащён пассивными излучателями и неодимовым динамиком, как у старших моделей.
Интересной особенностью стала поддержка дополнительных модулей. К Станции можно подключить внешний аккумулятор (7 часов автономной работы, цена 2990 рублей) или климатический модуль с датчиками температуры, влажности и CO₂, который поступит в продажу до конца 2025 года.
Также колонка оснащена кольцевой LED-подсветкой для визуальных эффектов и обновлённым дизайном. Новинка уже доступна в магазинах и онлайн.