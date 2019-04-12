10 млрд долларов американских военных достанутся Microsoft или Amazon из-за принципов Google

Компании Microsoft и Amazon стали компаниями-финалистами, которые поборются за контракт с Министерством обороны США на 10 миллиардов долларов.

Речь идёт о внедрении современных облачных технологий.Новый проект под названием JEDI был обнародован в 2017 году. Тогда стало известно о планах Пентагона по переходу на облачные сервисы. В тендере приняли участие несколько крупных технологических компаний. В результате, Microsoft и Amazon оказались финалистами соревнования.

Google в тендере изначально не стала принимать участие, ссылаясь на «Принципы ИИ». При этом в 2018 году именно Google стала центром скандала после обнародования информации о её работе над проектом Project Maven Министерства обороны США. Google помогала Пентагону в разработке программы на базе искусственного интеллекта для дронов , а точнее — алгоритмов компьютерного зрения для анализа отснятого дронами видео и распознавания людей и объектов.