10 тысяч машин и 30 тысяч рабочих: как Подмосковье справилось с сугробами по пояс

10 тысяч машин и 30 тысяч рабочих: как Подмосковье справилось с сугробами по поясРекордный снегопад за 56 лет
В Московской области обслуживания потребовали более 42 тысяч км дорог и порядка 21 тысячи дворов, проездов и общественных пространств. По данным региональных властей, только за сутки во время пика непогоды в уборке задействовали более 10 тысяч машин и около 30 тысяч дворников. В новогодние праздники чистоту поддерживали 4,5 тысячи машин и 11 тысяч рабочих.
После 9 января из‑за усиления снегопада режим работы служб изменили, а к циклону «Фрэнсис» начали готовиться заранее. Власти заявили, что дополнительно привлекли до 7,5 тысячи единиц техники, 3,7 тысячи ручных роторов, более 28 тысяч дворников и около 3 тысяч дорожных рабочих. Приоритет отдавали опасным участкам, затем автобусным маршрутам, входным группам, лестницам, тротуарам и пешеходным зонам.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обратил внимание на работу систем жизнеобеспечения. Он отметил, что модернизация ЖКХ — тепла, воды и энергетики — дает свои плоды.
Все они взаимосвязаны: чаще всего одно не может работать без другого. И мы видим, что и система, в которую мы внедряли лучшие практики, и Центр ЖКХ сегодня дают результаты
За ситуацией следят в реальном времени: цифровая система показывает передвижение уборочной техники на карте, а специальные датчики и чат-боты помогают мгновенно реагировать на любые сбои в подаче тепла или света .