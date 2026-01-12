10 тысяч машин и 30 тысяч рабочих: как Подмосковье справилось с сугробами по пояс

В Московской области обслуживания потребовали более 42 тысяч км дорог и порядка 21 тысячи дворов, проездов и общественных пространств. По данным региональных властей, только за сутки во время пика непогоды в уборке задействовали более 10 тысяч машин и около 30 тысяч дворников. В новогодние праздники чистоту поддерживали 4,5 тысячи машин и 11 тысяч рабочих.

После 9 января из‑за усиления снегопада режим работы служб изменили, а к циклону «Фрэнсис» начали готовиться заранее. Власти заявили, что дополнительно привлекли до 7,5 тысячи единиц техники, 3,7 тысячи ручных роторов, более 28 тысяч дворников и около 3 тысяч дорожных рабочих. Приоритет отдавали опасным участкам, затем автобусным маршрутам, входным группам, лестницам, тротуарам и пешеходным зонам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обратил внимание на работу систем жизнеобеспечения. Он отметил, что модернизация ЖКХ — тепла, воды и энергетики — дает свои плоды.