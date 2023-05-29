100 ГБ секретных данных Tesla (в том числе и Илона Маска) утекли в Сеть

Сообщается, что речь может идти о 100 ГБ конфиденциальных данных, которые были слиты «обиженным экс-сотрудником автопроизводителя».

Как пишут в газете, это стало возможным из-за того, что Tesla не обеспечил должную защиту данных клиентов, сотрудников и деловых партнёров. При этом в утечке нашли в большом количестве данные о клиентах, а также номер соцстрахования Илона Маска, главы компании.

По информации Handelsblatt, в утечке данных содержится более 100 000 имён бывших и настоящих сотрудников Tesla. Помимо этого, в документе можно найти личные электронные адреса, номера телефонов, зарплаты сотрудников, банковские реквизиты клиентов и секретные сведения о производстве.

Газета сообщает, что в утечке данных обнаружены тысячи жалоб клиентов на системы помощи водителю автопроизводителя, связанные с внезапным ускорением или самопроизвольным торможением.