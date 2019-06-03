100-килограммовый молот Тор испытали на бриллианте

Видеоканал How Ridiculous на YouTube опубликовали забавное испытания. В ролике показывается тест 100-килограммового молота Тора, которым пытаются разрушить бриллиант.

Алмаз представляет собой один из самых твердых минералов, которые только доступны на Земле. Для его разрушения исследователи взяли стальную болванку в один центнер весом, оформленную под молот скандинавского бога грома и войны Тора, по совместительству являющегося героем комиксов вселенной Marvel.

Молот скидывали на бриллиант с разной высоты, в конце концов на самой большой высоте от силы удара была даже разрушена тестовая установка. Но сами исследователи оказались в затруднении — было сложно определить отскочил бриллиант, или погиб смертью храбрых на плитке.