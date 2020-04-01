101-летняя пациентка вылечилась от коронавируса

Если верить словам медицинских работников больницы Эйсселанд вблизи Роттердама, на данный момент женщина уже полностью поправилась, в связи с чем было принято решение выписать ее из медучреждения. Правда, прежде чем пенсионерка отправилась домой, ее направили на время в дом престарелых, чтобы специалисты могли отслеживать состояние ее здоровья.

”Она сильная женщина, и приятно видеть, как она следует рекомендациям медиков. Например, чихает в локоть и даже говорит мне соблюдать дистанцию”, — рассказала пульмонолог Сунил Рамлал.

Напомним, ранее стало известно, что в Великобритании также выздоровел 99-летний ветеран Второй мировой войны.