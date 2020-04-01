Наука и технологии
Сегодня 09:08
101-летняя пациентка вылечилась от коронавируса
Удивительная женщина
В сети появилась информация о том, что в Нидерландах 101-летняя пациентка, поступившая в больницу с затруднениями в дыхании, сумела вылечиться от коронавируса.
Если верить словам медицинских работников больницы Эйсселанд вблизи Роттердама, на данный момент женщина уже полностью поправилась, в связи с чем было принято решение выписать ее из медучреждения. Правда, прежде чем пенсионерка отправилась домой, ее направили на время в дом престарелых, чтобы специалисты могли отслеживать состояние ее здоровья.
”Она сильная женщина, и приятно видеть, как она следует рекомендациям медиков. Например, чихает в локоть и даже говорит мне соблюдать дистанцию”, — рассказала пульмонолог Сунил Рамлал.
Напомним, ранее стало известно, что в Великобритании также выздоровел 99-летний ветеран Второй мировой войны.