106-летняя пациентка вылечилась после заражения новейшим опасным штаммом COVID-19

Стоит отметить, что эта «версия» инфекции является новейшей и признана одной из самых опасных. Пожилая Хасин Биби, находясь в зоне риска из-за своего возраста, успешно вылечилась от этого штамма COVID-19, пишет ARY News.

Напомним, что сам «дельта»-штамм коронавируса обнаружили в Индии, а уже в июле 2021 года он стал превалирующим во многих странах мира. В России на его долю приходится около 68% заражений, отмечает Роспотребнадзор.

Что интересно, пакистанский случай не единственный подобный. Ещё в феврале 2021-го 105-летняя американка также вылечилась от коронавируса.