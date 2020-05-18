108-летняя пациентка справилась с коронавирусом в рекордно короткий срок

Так, Сильвия Голдшолл из американского штата Нью-Джерси “подцепила” новую коронавирусную инфекцию, находясь в доме престарелых. Практически сразу же женщина была переведена в местный изолятор, после чего ее племянницу предупредили о наличии у нее болезни. Но не успела родственница начать беспокоиться за тетю, как буквально через несколько дней врачи снова позвонили ей, сообщив, что Голдшолл успешно поборола болезнь.

”Я победила болезнь, потому что была полна решимости выжить”, — призналась чуть позже женщина. Стоит отметить, что помимо рекордно быстрого выздоровления, пациентка также может “похвастаться” тем, что она стала старейшим выздоровевшим больным в своем штате.