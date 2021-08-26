12-летний школьник заработал почти полмиллиона долларов на простеньких интернет-картинках

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12-летний школьник заработал почти полмиллиона долларов на простеньких интернет-картинкахИ все эти деньги он хранит в криптовалюте
В сети набирает популярность история 12-летнего Беньямина Ахмеда. Парень создал коллекцию из 3350 NFT-изображений, которую назвал «Странные киты».
По итогу он смог продать их всего лишь за девять часов, пишет Futurism. При этом на весь проект он потратил всего лишь 300 долларов, но уже сейчас заработал около 400 тыс долларов. По мнению специалистов, до конца месяцев Ахмед получит активов на ещё большую сумму.
Что интересно, вырученные школьником средства хранятся в криптовалюте Ethereum. Сам парень заявил, что не планирует переводить прибыль в фиатные деньги.
Напомним, что NFT — это «невзаимозаменяемый токен». По своей сути, он является гарантом того, что его владелец является обладателем оригинала того или иного цифрового продукта: картинки, видеоролика, музыкального произведения.