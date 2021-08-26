12-летний школьник заработал почти полмиллиона долларов на простеньких интернет-картинках

Что интересно, вырученные школьником средства хранятся в криптовалюте Ethereum. Сам парень заявил, что не планирует переводить прибыль в фиатные деньги.

Напомним, что NFT — это «невзаимозаменяемый токен». По своей сути, он является гарантом того, что его владелец является обладателем оригинала того или иного цифрового продукта: картинки, видеоролика, музыкального произведения.