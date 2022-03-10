13 мусульманских стран с самыми слабыми армиями

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13 мусульманских стран с самыми слабыми армиямиПо версии YouTube-канала Army Blog
В выпуске на канале Army Blog на YouTube перечислили мусульманские государства, обладающие самыми слабыми вооружёнными силами. Подробнее - в материале.
- Гамбия. Были созданы вооружённые силы страны в 1965 году. Включают они сухопутные войска, военно-морские силы, национальную гвардию. Комплектование при этом происходит на добровольной основе. Имеется у государства 12 устаревших бронемашин, 1 американская гаубица, 3 патрульных катера. Гамбия - самая маленькая страна из всех, что расположены на материковой части Африки. Армия у неё очень мала и не способна защитить территорию государства.
- Сомали. Армия была образована в 1960 году. Вооружённые силы включают сухопутные войска и военно-морские силы. Сухопутные войска при этом представлены полицией. У страны нет собственных кораблей, поэтому она вынуждена арендовать их у других государств. Военно-воздушные силы перестали существовать в 1991 году с началом гражданской войны. С 1991 года эта гражданская война всё ещё идёт.
- Буркина-Фасо. Формироваться армия начала с 1960 года. Состоит она из сухопутных войск, военно-воздушных сил, жандармерии. Отдельной структурой являются народные ополчения. На вооружении армии имеется около 300 бронемашин, примерно 20 учебных и транспортных самолётов, 10 вертолётов. Буркина-Фасо - одна из самых неразвитых стран мира. У военнослужащих здесь есть лишь бронеавтомобили и небольшое число артиллерии.
- Нигер. Вооружённые силы были сформированы в 1961 году. Состоит армия из сухопутных войск, военно-воздушных сил, жандармерии, национальной гвардии. Комплектование происходит на призывной основе. Имеется на вооружении порядка 200 бронетранспортёров и бронемашин, примерно 10 самолётов, 7 вертолётов. Это одно из самых бедных государств в мире, которое стабильно занимает последнее место по индексу развития человеческого потенциала. При этом у страны большая территория, содержащая множество полезных ископаемых.
- Мали. Создана армия была в 1960 году. Включают вооружённые силы сухопутные войска, военно-воздушные силы, жандармерию, республиканскую и национальную гвардию, полицию. Комплектование происходит по призыву. Танков у страны 80 единиц, бронетранспортёров и бронемашин - около 250 единиц, есть множество штурмовиков, транспортных и учебных самолётов, 8 вертолётов. Мали - одна из самых бедных стран.
- Бруней. Начали формироваться вооружённые силы в 1961 году, а как независимая структура возникли в 1984 году. В состав армии входят сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы. Комплектование происходит на добровольной основе. На вооружении государства находятся около 100 бронемашин и танков, примерно 10 учебных и транспортных самолётов, около 10 многоцелевых вертолётов, около 30 боевых кораблей. Государство отличается большими запасами газа и нефти, поэтому по уровню жизни оно одно из первых в Азии. Относительно хорошо оснащены здесь военно-морские силы.
- Албания. Сформированы вооружённые силы были в 1912 году. Состоят они из сухопутных войск, военно-воздушных, военно-морских сил, военной полиции. Комплектуется армия на контрактной основе. На вооружении страны имеется 40 танков, примерно 600 бронетранспортёров и бронеавтомобилей, около 40 транспортных и боевых вертолётов, 25 патрульных кораблей. В основном поставляют оружие Албании сейчас страны НАТО. Также вооружённые силы страны не имеют резервных подразделений и частей.
- Сенегал. Созданы вооружённые силы были в 1962 году. Состоят они из сухопутных войск, военно-воздушных, военно-морских сил. Комплектуется армия на контрактной и призывной основе. Имеет страна около 400 бронированных машин и бронетранспортёров, примерно 30 транспортных самолётов и штурмовиков, 20 вертолётов, 23 сторожевых катера и 6 десантных кораблей. Что касается экономики, то она слабо развита. Также Сенегал - небольшая страна с малым количеством ресурсов. Вооружённых сил страны недостаточно для защиты государства, они способны лишь обеспечивать внутреннюю стабильность и бороться с террористическими группировками.
- Мавритания. Получило государство независимость от Франции в 1960 году. Включают в себя вооружённые силы сухопутные войска, воздушные и военно-морские силы. Кроме профессиональных солдат, в состав армии входят призывники. Танков здесь 35 единиц, бронемашин и бронетранспортёров - не более 200 единиц, самолётов - около 20 единиц (из них - 4 штурмовика), вертолётов - 4 единицы, кораблей - 15 единиц. Армия в основном оснащена здесь старой техникой, экономическое положение у страны тоже не лучшее.
- Таджикистан. Образовалась армия Таджикистана в 1992 году после создания Министерства обороны. Юридически же всё было оформлено в 1994 году. Состоят вооружённые силы из сухопутных войск, военно-воздушных сил, противовоздушной обороны, мобильных войск. Комплектование армии происходит на призывной основе. Танков содержит страна 40 единиц, боевых машин пехоты, бронетранспортёров, бронеавтомобилей - около 100 единиц, самолётов - 25 единиц (учебных и транспортных), вертолётов - 20 единиц. По числу техники и количеству военнослужащих армия не может обеспечить обороноспособность страны, утверждает ведущий.
- Босния и Герцеговина. Армия страны была создана в январе 2006 года. Включает в себя она сухопутные войска, военно-воздушные силы, силы противовоздушной обороны. На вооружении государства имеется около 300 танков, 400 бронетранспортёров, боевых машин пехоты и бронеавтомобилей, примерно 30 вертолётов. На территории страны также находится контингент НАТО и ООН. Современной техники у Боснии и Герцеговины практически нет, также отсутствуют у страны полноценные военно-воздушные силы.
- Джибути. Вооружённые силы этой страны были образованы в 1977 году, когда государство получило независимость от Франции. Состоит армия из сухопутных войск, военно-воздушных, военно-морских сил. жандармерии (полиция). Комплектование армии происходит на призывной основе. Танков у страны 60 единиц, бронетранспортёров и бронеавтомобилей - около 300 единиц, самолётов - 4 единицы транспортных, вертолётов - 10 единиц многоцелевых и ударных, кораблей - 22 единицы. Территория страны довольно небольшая, также Джибути считается одним из самых бедных мусульманских государств.
- Афганистан. Начала формироваться афганская армия в начале XVIII века, однако современные вооружённые силы стали создаваться с декабря 2002 года. В 2002 году армия формировалась в буквальном смысле «с нуля». Сейчас вся ранее принадлежавшая американцам техника и оружие находятся на вооружении запрещённой террористической организации «Талибан»*. Танков у страны - примерно 40 единиц (Т-62 и Т-55), боевых машин пехоты и бронетранспортёров - около 10 тысяч, военно-воздушных сил - примерно 80 единиц (самолёты разного назначения), также есть у Афганистана вертолёты - около 200 машин.
*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России
Источник: Army Blog