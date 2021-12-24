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140 метров: разработан самый длинный аккумулятор в мире

Но и это не предел
Инженеры MIT создали аккумулятор с уникальными свойствами. Литий-ионный аккумулятор толщиной всего несколько сотен микрон и длиной 140 метров может быть интегрирован в обычную одежду и производиться с длиной гораздо большей, чем эта.
140 метров: разработан самый длинный аккумулятор в мире

Ученые Массачусетского технологического института создали гибкий аккумулятор, используя стандартную систему для создания волокон, в которой все необходимые компоненты помещаются в большой цилиндр и нагреваются до температуры чуть ниже температуры плавления. Затем материалы проталкиваются через узкое отверстие, которое сжимает их до доли их первоначального диаметра.

По словам команды, эта конструкция отличается от предыдущих разработок в этой области тем, что ключевые материалы, такие как литий, структурированы на внутренней стороне волокна, а защитное покрытие нанесено на внешнюю сторону.

Полученная батарея, как утверждается, намного тоньше и гибче, чем предыдущие образцы, и, будучи растянутой до длины 140 метров, является самой длинной гибкой батареей в мире.

Хотя длина в 140 метров впечатляет, однако “Нет очевидного верхнего предела длины, мы определенно могли бы сделать длину в километр”, - говорит один из авторов исследования.

Источник: New Atlas
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