140 метров: разработан самый длинный аккумулятор в мире

Ученые Массачусетского технологического института создали гибкий аккумулятор, используя стандартную систему для создания волокон, в которой все необходимые компоненты помещаются в большой цилиндр и нагреваются до температуры чуть ниже температуры плавления. Затем материалы проталкиваются через узкое отверстие, которое сжимает их до доли их первоначального диаметра.



По словам команды, эта конструкция отличается от предыдущих разработок в этой области тем, что ключевые материалы, такие как литий, структурированы на внутренней стороне волокна, а защитное покрытие нанесено на внешнюю сторону.



Полученная батарея, как утверждается, намного тоньше и гибче, чем предыдущие образцы, и, будучи растянутой до длины 140 метров, является самой длинной гибкой батареей в мире.



Хотя длина в 140 метров впечатляет, однако “Нет очевидного верхнего предела длины, мы определенно могли бы сделать длину в километр”, - говорит один из авторов исследования.