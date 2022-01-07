1447 к 1: соотношение доходов главы Apple к ее штатному сотруднику

Хотя его базовая зарплата осталась на уровне 3 млн долларов в год, дополнительные 12 млн в виде поощрений, премии в виде акций на сумму 82 млн, а также деньги, потраченные на такие статьи расходов, как охрана и частные перелеты приблизили эту сумму к отметке в 100 млн долларов.

Как отмечает MacRumors, это более чем в шесть раз превышает его зарплату в 2020 году.

В августе рыночная стоимость Apple все еще приближалась к 2,5 триллионам долларов, а за прошедшее время она перешагнула отметку в 3 триллиона долларов. За последние пару лет сотрудники Apple, как никогда ранее, открыто заявили о проблемах внутренней культуры компании, включая стремление вернуться в офис и прозрачность заработной платы, а также многое другое.

Apple отмечает в собственном документе, что после сложения “базовой зарплаты, бонусов, комиссионных и справедливой стоимости на дату предоставления акций, предоставленных сотрудникам в 2021 году”, чтобы найти зарплату среднестатистического сотрудника, итоговая сумма получилась чуть больше 68 тыс долларов в год, что примерно в 1447 раз меньше зарплаты Кука.