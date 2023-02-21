150 часов автономности и час до полной зарядки: представлены живучие наушники за 1,3 тыс рублей

11:14, 21 февраля 2023
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150 часов автономности и час до полной зарядки: представлены живучие наушники за 1,3 тыс рублейПервые в своём роде
Индийский производитель носимых устройств Boat анонсировал свои новые беспроводные наушники Rockerz Trinity.
Фото: boAt Lifestyle
Отличительной особенностью новинки стали до 150 часов автономной работы и возможность зарядить от 0 до 100% всего за час. Наушники имеют шейное крепление, а управляются они с помощью кнопок. За передачу звука отвечает технология Crystal Bionic Sound.
По словам представителей Boat, Rockerz Trinity являются первыми в мире наушниками со столь впечатляющей автономностью. При этом они уже доступны для покупки на официальном сайте производителя по цене 1500 индийских рупий или около 1300 рублей.
Сама компания основана в 2016 году и с тех пор стала одним из ведущих производителей носимых устройств в Индии.