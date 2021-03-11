150 тысяч камер наблюдений со склада Tesla и госучреждений были взломаны

Так, хакеры смогли просматривать происходящее, снятое на более 150 тысяч камер наблюдения. Причем порядка 222 из них располагались на заводах и складах Tesla. Также были взломаны камеры офисов, больниц, женских клиник, отделений интенсивных терапий и прочих учреждений. Кроме того, взломана была камера из дома одного из сотрудников Verkada.

По словам хакеров, делалось это не с плохими намерениями, а для того, чтобы показать, как уязвимы люди перед тотальной слежкой. Также это осуществлялось для веселья. Чтобы доказать это они даже предоставили доступ к архиву с изображениями и видео общим объемом до 6 ГБ ряду СМИ. По данным Bloomberg, в архиве можно встретить кадры из десяти организаций, в числе которых как частные, так и государственные.