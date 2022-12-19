17-летний подросток изобрёл технологию для электромобилей будущего

В отличие от традиционных двигателей, его система обеспечивает дополнительный 39% крутящий момент. Работа подростка забрала первый приз и выигрыш в размере 75 000 долларов.

Стоит отметить, что безмагнитные двигатели уже существовали до изобретения Сансоне. Но обычно они используются для насосов и вентиляторов, но не в электромобилях. Новая же модель за авторством Сансоне улучшает крутящий момент и не требует магнитов, которые стоят дорого и производятся из редкоземельных металлов.

Сообщается, что компания Sansone создала прототип новой модели в течение года. В его конструкцию вошли напечатанный на 3D-принтере пластик, медные провода и стальной ротор.