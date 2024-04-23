175 стран заключат глобальный договор о прекращении загрязнения пластиком

После прошлогоднего раунда в Кении было много спорных моментов, которые предстоит решить. Планируется, что договор будет утвержден к концу этого года.

Пока что общественные исследования показывают, что государства в общем согласны с необходимостью такого договора, однако предложения активистов о сокращении производства пластика на 75 процентов к 2040 году вызывают противоречия с нефтепроизводящими странами и пластиковой промышленностью, которые отдают предпочтение переработке.

Ежегодное производство пластика за последние 20 лет более чем удвоилось, а только 9 процентов подлежит переработке. Пластик является значительным источником выбросов парниковых газов, и его вклад в глобальное потепление может увеличиться более чем вдвое к 2060 году.