18-летнего хакера, слившего геймплей GTA 6, «бессрочно» отправили в психбольницу

Речь идет об утечке огромного массива данных о неанонсированной на тот момент GTA 6, в том числе игрового процесса проекта.

Куртай, которому был диагностирован острый аутизм, был видным членом международной хакерской группы Lapsus$, известной своими атаками на крупные технологические компании, такие как NVIDIA, Microsoft, Uber и Rockstar Games.

Несмотря на то, что Куртай находился под полицейской защитой в отеле Travelodge и был под арестом за предыдущую атаку на NVIDIA, он совершил масштабный взлом Rockstar Games.

Используя Amazon Firestick, телевизор отеля и мобильный телефон, он взломал внутреннюю систему обмена сообщениями Slack Rockstar и угрожал дальнейшим раскрытием информации, если компания не свяжется с ним.

Судебный процесс Куртая был уникальным, поскольку его аутизм привел к тому, что он был признан непригодным для участия в традиционном судебном процессе. Вместо этого присяжные должны были определить, был ли он ответственен за атаки, а не оценивать умысел.