18-летний студент станет самым молодым астронавтом, отправившимся на орбиту

Сообщается, что таким образом Дэймен станет самым молодым астронавтом в истории. Что же касательно предпринимателя, отказавшегося лететь из-за проблем с рабочим графиком, то его место останется за ним и в будущем.

28 млн долларов, за которые был куплен билет на New Shepard, будут переданы на благотворительность. Компания Blue Origin, занимающаяся отправкой туристов на орбиту, не станет брать себе эти деньги.

Напомним, что космический корабль компании, основанной Джеффом Безосом, полетит уже 20 июля 2021 года. Вместе с самим миллиардером и 18-летним студентом, в космос отправится и 82-летняя Уолли Фанк — экс-инженер аэрокосмической отрасли.