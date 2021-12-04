2,5 млрд рублей за попытки взломать спутники Роскосмоса. Платит за всё сам Роскосмос

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2,5 млрд рублей за попытки взломать спутники Роскосмоса. Платит за всё сам РоскосмосОжидается, что это улучшит защиту ГЛОНАСС
В сети появилась информация об интересном контракте, который заключил Роскосмос. Госкорпорация выплатит 2,5 млрд рублей за попытки взломать её спутниковые системы в течение 9 лет.
Сообщается, что подрядчиком выступит АО «Российские космические системы». В его зону ответственности будет также входить изучение последствий кибератак, а также оценка вероятности взлома инфраструктуры ГЛОНАСС. В то же время специалисты по кибербезопасности должны будут провести исследования по обеспечению безопасности системы.
Назвать свежий проект решили достаточно очевидно — «Безопасность-2030».
Напомним, что ГЛОНАСС — это российская система спутниковой навигации. Её используют как военные, так и гражданские лица в различных целях. Благодаря системе можно получить точные данные о времени и координатах. Ближайшим аналогом ГЛОНАСС является американская система GPS.
Источник: ТАСС