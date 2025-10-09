2-нм чипы TSMC подорожают лишь на 10–20%, а не на 50%

Однако, по данным Investor.com, реальное подорожание составит лишь 10–20% по сравнению с 3-нм техпроцессом.

Ранее EE Times сообщало, что 2-нм пластины могут стоить свыше $30 000 против $20 000 за 3-нм. Теперь же источники утверждают, что актуальные цены на 3-нм решения (включая N3P и N3E) находятся в диапазоне $25 000–27 000, а 2-нм оцениваются примерно в $30 000. TSMC также готовит умеренные повышения цен на 3-, 4-, 5- и 7-нм техпроцессы в 2026 году.

Одновременно компания ведёт переговоры с поставщиками о снижении издержек на 10–20%. На американских фабриках TSMC ожидается премия к стоимости из-за более высоких расходов — чипы, произведённые в Аризоне, обходятся на 5–20% дороже, чем в Тайване.