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2 в 1: раскрыты преимущества российской ракетной системы С-500 «Прометей»

Радует, что пока что орудие не будет поставляться за рубеж
Новейшая российская система С-500 имеет множество преимуществ перед оружием потенциального противника. О части из них рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
2 в 1: раскрыты преимущества российской ракетной системы С-500 «Прометей»

По словам специалиста, данная модель вооружения на сегодняшний день планируется к поставкам лишь российской армии. При этом её отличительной особенностью является двойное назначение: она способна осуществлять и противовоздушную, и противоракетную оборону.

Леонков также отметил, что С-500 прямо сейчас начинают поступать на баланс вооружённых сил России. Система встанет в один ряд с такими комплексами, как «Тор», «Бук», С-300, С-350 и С-400.

На самом деле, покупателей у С-500 пока нет <...> С-500 ещё не имеет паспорт экспортного образца и не предполагает поставок за рубеж, только для нашей армии <...> Сам комплекс состоит из двух частей, работающих по воздушным целям и содержащим средства поражения, способные работать в ближнем космосе, сбивать ракеты средней дальности, межконтинентальные баллистические ракеты, спутники на низких орбитах, осуществлять противоракетную оборону.

Алексей Леонков

Напомним, что ранее, в апреле, генеральный директор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал о старте серийного производства С-500 «Прометей».

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