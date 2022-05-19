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2 в 1: раскрыты преимущества российской ракетной системы С-500 «Прометей»

Радует, что пока что орудие не будет поставляться за рубеж

Новейшая российская система С-500 имеет множество преимуществ перед оружием потенциального противника. О части из них рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.