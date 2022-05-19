2 в 1: раскрыты преимущества российской ракетной системы С-500 «Прометей»Радует, что пока что орудие не будет поставляться за рубеж
По словам специалиста, данная модель вооружения на сегодняшний день планируется к поставкам лишь российской армии. При этом её отличительной особенностью является двойное назначение: она способна осуществлять и противовоздушную, и противоракетную оборону.
Леонков также отметил, что С-500 прямо сейчас начинают поступать на баланс вооружённых сил России. Система встанет в один ряд с такими комплексами, как «Тор», «Бук», С-300, С-350 и С-400.
На самом деле, покупателей у С-500 пока нет <...> С-500 ещё не имеет паспорт экспортного образца и не предполагает поставок за рубеж, только для нашей армии <...> Сам комплекс состоит из двух частей, работающих по воздушным целям и содержащим средства поражения, способные работать в ближнем космосе, сбивать ракеты средней дальности, межконтинентальные баллистические ракеты, спутники на низких орбитах, осуществлять противоракетную оборону.
Напомним, что ранее, в апреле, генеральный директор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал о старте серийного производства С-500 «Прометей».