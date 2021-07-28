20-летний парень нашел новый способ производства «чистой» энергии

Сообщается, что на это у парня ушло порядка трех лет. Его способ производства энергии является не только простым, но и экологически чистым — электричество получается благодаря вибраций в окружающей среде. Работает эта система на базе пьезоэлектрического устройства, которое эксплуатирует энергию тепла, вибрации и давления из окружающей среды. Так, когда разработка расположена под дорогой с активным движением машин и прочего транспорта, а также интенсивным пешеходным трафиком, она способна поглощать движения и использовать их для производства электрического тока.

Особенностью установки является то, что она не выбрасывает в атмосферу парниковый газ. Кроме того, еще одним преимуществом является то, что работает она вне зависимости от погоды, в отличии от других альтернативных установок для производства электричества, к примеру солнечных и ветряных станций.